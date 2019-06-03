Ипотечный кредитно-гарантийный фонд Азербайджана привлечет инвестиционные услуги

3 июня 2019 14:34 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане планируется погашение части стоимости ипотечных облигаций
Бизнес 30 мая 14:58
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд увеличил активы на треть
Финансы 16 мая 10:35
Сколько в Азербайджане будет направлено на ипотечное кредитование по гослинии? (Эксклюзив)
Бизнес 15 мая 07:41
ПО "Азнефть" закупает дизельные генераторы
Тендеры 11 мая 17:28
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций
Финансы 10 мая 22:56
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана может изменить условия ипотечного кредитования
Бизнес 10 мая 22:40
Лента новостей
Визит Трампа обойдется британским силам безопасности в $31 млн
Другие страны 15:37
"Натуральный" Элтон Джон открыл летний сезон в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 15:34
Депутат Ганира Пашаева обзавелась питомцем в Центре заботы о бездомных собаках "Топлан"
Общество 15:30
Компания «Fostanpak» увеличит ассортимент своей продукции
Бизнес 15:24
В ходе разгона сидячей забастовки в Хартуме погибли 14 человек
Другие страны 15:19
МВД Турции обнародовало последние данные по количеству сирийских беженцев
Турция 15:15
SOFAZ сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам
Финансы 15:06
В Иране с 9 июня поднимется цена на пассажирские железнодорожные перевозки
Иран 15:03
Трамп не видит признаков роста инфляции в США из-за антикитайских пошлин
Другие страны 14:59