Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности

Тендеры 4 января 2021 14:07 (UTC+04:00)
Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности
ООО «Азералюминий» объявило тендер на закупку приборов
ООО «Азералюминий» объявило тендер на закупку приборов
Eni Turkmenistan объявила тендер на предоставление грузовых автомобилей
Eni Turkmenistan объявила тендер на предоставление грузовых автомобилей
Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности
Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности
Лента новостей
ООО «Азералюминий» объявило тендер на закупку приборов Тендеры 15:08
В северном регионе Туркменистана активно развивается садоводство Бизнес 14:59
Стоимость драгметаллов в Азербайджане за последнюю неделю 2020 года (ОБЗОР) Финансы 14:46
Российские саперы уже в Гяндже - представитель МЧС РФ (ФОТО) Политика 14:44
Eni Turkmenistan объявила тендер на предоставление грузовых автомобилей Тендеры 14:33
Обзор валютного рынка Азербайджана за последнюю неделю 2020 года Финансы 14:21
Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности Тендеры 14:07
Chrome продолжает лидировать в списке самых популярных браузеров в Азербайджане ИКТ 14:02
Реваншистские идеи армян - не что иное, как популизм - депутат Политика 13:51
За сутки в Грузии выявлено 594 новых случая коронавируса Грузия 13:46
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО) Социум 13:33
В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек Россия 13:11
В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда Европа 13:09
Скончалась известный азербайджанский композитор Наиля Мирмамедли Социум 13:08
Узбекско-корейское СП объявило тендер Тендеры 13:04
Видеокадры из Азыхской пещеры (ВИДЕО) Общество 12:58
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 12:44
Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" Политика 12:31
В Азербайджане учреждается юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" - Указ Общество 12:30
Со второго квартала 2020 г. на аукционах Центробанка Азербайджана спрос превышал предложение Финансы 12:27
Снизилась добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар» Энергетика 12:10
Добыча нефти на месторождении «Гум Дениз» увеличилась Энергетика 12:08
В Азербайджане в общественных местах выявлены 12 больных COVİD-19, покинувших место проживания Общество 11:58
В Туркменистане продлен срок приостановки движения поездов Транспорт 11:52
В Туркменистане повышены пенсии Финансы 11:50
В Азербайджане за сутки возвращены с карантинных постов более 2 тыс. автомобилей Общество 11:49
На рынке операционных систем Азербайджана выросла доля устройств на платформе Android ИКТ 11:41
Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Политика 11:33
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение термопринтеров Тендеры 11:21
В Азербайджане увеличивается объем рынка non-life страхования Финансы 11:08
Число результативных фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET ничтожно мало ИКТ 11:04
Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт Политика 11:01
Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок Россия 10:35
В ОПЕК+ пока нет консенсуса об уровнях добычи нефти на февраль Энергетика 10:32
В Узбекистане ликвидируют антикризисный фонд Узбекистан 10:30
В Узбекистане начнут выпускать легковые автомобили Lada и Renault Узбекистан 10:26
Назначен новый посол Туркменистана в Казахстане Бизнес 10:25
Между Пакистаном и Узбекистаном будет построена новая железная дорога Узбекистан 10:17
BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан с начала 2021 года Энергетика 10:09
Число доменных имен в азербайджанском сегменте интернета выросло за год на 30% ИКТ 10:05
В Азербайджане отмечен рост объема ВВП в ненефтяном секторе Финансы 10:00
В 2020 году в сети AzStateNet сократилось число заблокированных "вредителей" ИКТ 09:55
ОАЭ и Швейцария закупили туркменский авиационный керосин Бизнес 09:48
Цены на азербайджанскую нефть в последнюю неделю 2020 года (ОБЗОР) Финансы 09:44
Городской совет Неаполя принял документ в поддержку Азербайджана Политика 09:35
За период пандемии спрос на автомобили в Азербайджане увеличился Общество 09:25
Баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА Спорт 08:52
Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 08:27
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается Грузия 08:03
Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора Бизнес 08:00
Румыния хочет быть частью Южного газового коридора - министерство Энергетика 08:00
Третий этап совместного производства вакцины от COVID-19 будет реализован в Иране в феврале Иран 07:53
645 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:46
Инаугурация Байдена пройдет в усеченном формате из-за пандемии коронавируса США 07:15
Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии Другие страны 06:11
Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США США 05:08
В результате нападения на автобусы в Сирии погибли девять человек Арабские страны 04:33
Лидер лейбористов Британии требует от Джонсона ввести ограничения из-за COVID-19 по всей стране Европа 03:35
"Барселона" обыграла "Уэску" в 500-м матче Месси в чемпионатах Испании Спорт 02:37
Лондонский суд огласит решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США Европа 01:38
Более 740 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 01:05
Египет, Судан и Эфиопия вернулись к переговорам по плотине "Возрождение" В мире 00:44
Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе США 00:23
Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова Политика 3 января 23:44
Новый штамм коронавируса обнаружен в Греции Европа 3 января 23:33
"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 3 января 23:09
Ливане при взрыве на складе на границе с Сирией пострадали 10 человек Арабские страны 3 января 22:48
Власти Бразилии одобрили ввоз 2 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета Другие страны 3 января 22:14
Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Политика 3 января 21:58
"Атлетико" в большинстве вырвал победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании Спорт 3 января 21:46
Теймур Раджабов победил Ароняна во втором финальном матче и стал чемпионом Airthings Masters Общество 3 января 21:35
Доход Ирана от нефтехимии достигнет 25 млрд. долларов к марту 2022 г Иран 3 января 21:34
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана превысил $377 млн Бизнес 3 января 21:29
Новый газоперерабатывающий завод появится в Казахстане Энергетика 3 января 21:16
В Грузии ожидают рост заболеваемости коронавирусом с 10 января Грузия 3 января 21:07
Трамп считает, что статистика смертей от коронавируса в США сильно завышена США 3 января 20:58
Депутат Арзу Нагиев встретился с солдатами и ветеранами в Товузе и Гедабеке, доставил им помощь и посетил могилы шехидов (ФОТО) Политика 3 января 20:37
Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре Европа 3 января 20:29
"Манчестер Сити" проведет расследование из-за новогодней вечеринки игрока Менди Спорт 3 января 20:05
В Турции произошло землетрясение Турция 3 января 19:44
В Чехии произошел пожар в доме престарелых Европа 3 января 19:21
В Эстонии испортили 20 доз вакцины от коронавируса, оставив ее в комнатной температуре Европа 3 января 18:57
Джинны и дервиши… - онлайн-встреча с азербайджанским художником Культура 3 января 18:36
Самолет "Turkish Airlines" совершил вынужденную посадку в Стамбуле (ФОТО) Турция 3 января 18:32
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт на 8% Бизнес 3 января 18:08
Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось ИКТ 3 января 18:07
Джонсон намерен остаться премьером Великобритании после Brexit Европа 3 января 18:02
В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2 918 человек вылечились Общество 3 января 18:00
ЕБРР и Хамкорбанк оказывают содействие в создании новой производственной линии в Узбекистане Экономика 3 января 17:45
В Грузии подешевеет мобильный интернет для школьников и педагов на дистанционке ИКТ 3 января 17:41
Победоносный Азербайджан в музыкальной аниме-иллюстрации Рилаи (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 января 17:37
За минувшие сутки в Иране скончался 102 человека Общество 3 января 17:30
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 США 3 января 17:24
Компания Pfizer предложила свою вакцину от COVID-19 Африке Другие страны 3 января 17:07
Правительство Литвы продлило запрет на передвижение по стране до конца января Европа 3 января 16:49
Память шехидов Азербайджана в музыке – стартовал новый проект (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 января 16:26
Суд признал неконституционным введение ЧП в Эквадоре из-за коронавируса Другие страны 3 января 15:48
Хорватия начала эксплуатацию терминала СПГ с приема газа из США Энергетика 3 января 15:29
Больше всего грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлось на авиаперевозки Экономика 3 января 15:08
Все новости