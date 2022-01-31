ОАО "Азеркосмос" объявило тендер

Тендеры 31 января 2022 20:09 (UTC+04:00)
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация - Рашад Махмудов Общество 21:03
В феврале температура воздуха будет близка к климатической норме - Умайра Тагиева Общество 20:52
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:29
В Азербайджане завершено судебное расследование по делу бывшего главврача модульного госпиталя МЧС Общество 20:20
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 20:09
В РИКЦ назвали число бесплатных мест для азербайджанских студентов Азербайджан 19:55
Бизнесмен Хафиз Мамедов попросил неделю на погашение оставшейся задолженности - Госналоговая служба Общество 19:52
Между портами Баку и Туркменбаши расширяется транспортная связь Транспорт 19:52
Мечта о "великой Армении" разгромлена, какой будет дальнейшая судьба Армении? - Сахиль Керимли Политика 19:46
Джахит Багчи встретился со студентами из Турции, обучающимися в Азербайджане (ФОТО) Общество 19:38
В Азербайджане с завтрашнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн Общество 18:54
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн Общество 18:40
В Азербайджане реорганизованы некоторые медицинские колледжи Общество 17:58
О детях войны… В Азербайджане завершены съемки фильма "Большой красный дом" (ФОТО) Культура 17:41
SOCAR и японская нефтяная компания проведут сейсморазведку в Азербайджане Энергетика 17:36
Закир Гасанов посетит Турцию Политика 17:32
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank! Экономика 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии Политика 17:25
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников США 17:24
В АЖД рассказали о соблюдении правил карантинного режима на Абшеронской кольцевой железной дороге Общество 17:22
В Джалилабаде стартовали тренинги по проекту «Молодежная бизнес-мастерская» (ФОТО) Бизнес 17:21
Вице-президент ОАЭ обсудил с президентом Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Израиль 17:19
Мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова изменена на домашний арест Общество 17:19
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов Европа 17:14
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив) Энергетика 17:12
В ФК "Карабах" рассказали, в какой стране может пройти матч с "Марселем" Общество 17:09
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана Узбекистан 17:04
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран Бизнес 16:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 16:51
Экс-президент Болгарии призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном Энергетика 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
В Азербайджане выявлено еще 2 186 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека Общество 16:40
TEKNOFEST открывает конкурс на тему «Охрана окружающей среды и возобновляемые источники энергии» Общество 16:38
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность» Общество 16:35
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО Политика 16:20
Dolce & Gabbana отказывается от использования меха в коллекциях Европа 16:16
Германия поможет транспортным компаниям Азербайджана стать более конкурентоспособными Транспорт 16:14
Азербайджан заинтересован в импорте из Украины зерновых и масличных культур Экономика 16:07
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже Бизнес 15:59
В Азербайджанской армии начался новый учебный период Политика 15:44
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки Общество 15:37
Цены на газ в Европе падают на 6% на торгах в последний день января Европа 15:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР Политика 15:31
Экс-глава ИВ Низаминского района Гянджи приговорен к 4 годам лишения свободы Общество 15:30
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив) Энергетика 15:26
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022 Общество 15:20
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 15:17
AZAL начнет полеты из Баку в Санкт-Петербург Транспорт 15:14
В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г. Общество 15:13
Уроженец Агдама привез в родной город книги отца, чтобы передать их в дар мечети (ФОТО) Общество 15:12
Юсиф Эйвазов в Испании "влюбился" в девушку из знатной и богатой семьи (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:06
100-й показ Мусье Жордана, или В чем успех известного спектакля (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:49
В Тегеране анонсировали встречу в формате Иран-Азербайджан-Турция Политика 14:39
Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам (ФОТО) Общество 14:37
В США заявили, что регулярно консультируются с поставщиками газа США 14:19
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 14:14
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил тендер Тендеры 14:13
Центр информатизации здравоохранения Азербайджана объявил тендер Тендеры 14:09
Министр экономики Северной Македонии посетит Азербайджан Энергетика 14:06
Названа стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport в 2021 г. ИКТ 14:04
Газпромбанк не исключает возможности очередного повышения учетной ставки в Азербайджане Экономика 14:00
Названы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг ИКТ 13:55
Газпромбанк прокомментировал повышение учетной ставки в Азербайджане Экономика 13:52
В России выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:46
Звезды Голливуда признали фильм азербайджанского режиссера лучшим по итогам 2021 года (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:46
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив) Экономика 13:38
Обнаружено тело пропавшего без вести в Кяльбаджаре старшего лейтенанта азербайджанской армии Общество 13:37
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:29
Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос на политическую плоскость вынес именно я Политика 13:16
Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95% у людей старше 50 лет - минздрав Азербайджана Общество 13:12
Вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли – посол Великобритании в Азербайджане Политика 12:56
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) Общество 12:54
Внешнеторговый оборот Турции превысил $44 млрд Турция 12:36
Обнародовано количество проданных билетов на автобусные рейсы в Шушу и Агдам Экономика 12:32
Шаин Новрасли совершит тур по городам Японии – сотрудничество с лейблом Eight Islands Records Культура 12:32
Великобритания всегда будет оказывать Азербайджану необходимую поддержку - посол Политика 12:29
Снято ограничение на посещение городов Агдам и Шуша – ОФИЦИАЛЬНО Общество 12:24
Не менее 17 человек пострадали в теракте на юго-западе Пакистана Другие страны 12:20
В Азербайджане усилен контроль за выявлением генетических вариантов коронавируса - минздрав Общество 12:15
В минздраве Азербайджана назвали наиболее распространенные симптомы штамма коронавируса "омикрон" Общество 12:10
МЭА спрогнозировало объем транспортировки газа по ТАР в 2022 г. Энергетика 12:07
В минздраве Азербайджана назвали причину роста числа инфицированных COVID-19 Общество 12:05
Продолжаются поиски азербайджанского военнослужащего, заблудившегося в направлении Кяльбаджара - минобороны (ВИДЕО) Общество 11:55
В Азербайджане изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории (ФОТО) Общество 11:52
Уделяется особое внимание подготовке коммандо - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:50
Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (ФОТО) Экономика 11:44
Президент Ильхам Алиев: На Гянджу Арменией было сброшено 13 ракет Политика 11:35
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы - Бахар Мурадова Политика 11:32
ООН поддержит усилия правительства Азербайджана - резидент-координатор Политика 11:17
Президент Ильхам Алиев: Мы говорим, что нужен мир, но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм Политика 11:05
Завершается первый проект «Умное село» на освобожденных территориях – помощник Первого вице-президента Азербайджана Общество 11:04
Президент Ильхам Алиев: Сегодня под горой Муров прокладывается большой тоннель протяженностью около 12 километров Политика 10:51
Азербайджан создал новую реальность, способствующую миру и развитию на Южном Кавказе – Эльчин Амирбеков Политика 10:49
Президент Ильхам Алиев: С приближением азербайджанской армии к Шуше Сержик Саргсян и Роберт Кочарян, как трусливые зайцы, бежали из Ханкенди Политика 10:48
Президент Ильхам Алиев: Мы поставили Армению на колени, нанесли ей поражение Политика 10:44
В Азербайджане готовится новый национальный план действий для женщин– Эльчин Амирбеков Общество 10:40
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы никогда не совершим военных преступлений Политика 10:38
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Гянджа неоднократно подвергалась бомбардировкам со стороны преступной армянской армии Политика 10:37
Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма Политика 10:34
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, нынешние власти Армении пропагандируют и защищают фашистов Политика 10:33
Все новости