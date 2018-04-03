Азербайджанцы чаще других посещали Грузию в марте

3 апреля 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 году больше всего туристов посетили Грузию из Азербайджана, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на руководителя Национальной администрации туризма Георгия Чоговадзе.

По его словам, число азербайджанских граждан, посетивших Грузию в марте, составило 133 448. Затем следуют граждане Армении (109 371), Турции (100 721), России (91 529) и Ирана (58 828).

Он отметил, что значительный рост числа визитеров демонстрируют такие страны, как Израиль (рост на 78 процентов), Великобритания (74 процента), Китай (62 процента), Германия (47 процентов), Иран (46 процентов), Латвия (45 процентов), Индия (43 процента), США (35 процентов), Литва (35 процентов) и Франция (25 процентов).

За март количество иностранных визитеров, посетивших Грузию и оставшихся в стране на более чем сутки, выросло на треть. При этом в целом число иностранцев, посетивших в марте Грузию, достигло 578 514 человек, что на 13,2 процента больше аналогичного показателя за 2017 год.

(Автор: Азад Гасанли)

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