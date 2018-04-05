Туркомпании должны проинформировать желающих поехать в Норвегию о норовирусе - AzTA

БАКУ /Trend/ - Туристические компании должны проинформировать граждан Азербайджана, желающих поехать в Норвегию, о распространении норовируса в этой стране, сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, Норвегия не приоритетная страна для азербайджанских туристов, и они в редких случаях посещают ее.

«Обычно это бывает в летние месяцы. Поэтому распространение норовируса в этой стране ничем не грозит нашим гражданам», - сказал Багиров.

Отметим, что 30 туристов были эвакуированы из-за вспышки норовируса в норвежском национальном парке Хардангервидда. Туристическая ассоциация Норвегии предприняла шаги по обеспечению гигиенического контроля в коттеджах, где останавливались заболевшие туристы.

Норовирус — инфекционное заболевание, которое известно как кишечный грипп, проявляется высокой температурой, рвотой, расстройством желудка.

Впервые вирус был выявлен в 1972 году в городе Норфолк (Огайо, США), поэтому получил такое название.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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