В Баку прошло одно из самых успешных мероприятий в сфере люксового туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Девятого октября в третий раз состоялось мероприятие Prime Travel Market (PTM), организованное компанией Prime Consulting, при поддержке Государственного агентства по туризму (STA) и Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA), которое стало одним из самых успешных мероприятий в сфере люксового туризма в стране.

По традиции выставка прошла в отеле JW Marriott Absheron, в залах которого собрались профессионалы туристического сектора России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Словении, Чехии, Белоруссии, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Мексики, Турции, Греции, ЮАР, ОАЭ, узнать новости в сфере гостиничного бизнеса, новых принимающих компаниях и предоставляемых услугах, а так же наладить успешные партнерские отношения и укрепить уже существующие.

По словам организаторов Prime Travel Market, в этом году на выставке приняло участие большое количество, как местных, так и иностранных турагентств.

Участниками выставки стали пятизвездочные отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик - отели, авиакомпании, передовые туроператоры, консьерж компании.

В роли партнеров третьей выставки Prime Travel Market выступили Ganja Sharab и Turkish Airlines.

В рамках Prime Travel Market 2018 был организован розыгрыш около 20 ценных призов для посетителей.

Выставка Prime Travel Market заслуженно завоевала репутацию одного из самых эффективных B2B мероприятий в индустрии туризма в регионе

Следующее мероприятие Prime Travel Market запланировано на март 2019 года.

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