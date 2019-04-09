Азербайджан продолжает привлекать арабских туристов

9 апреля 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью популяризации на Ближнем Востоке туристического потенциала Азербайджана и расширения двусторонних связей в этой области, страну посетят представители туристических фирм из Саудовской Аравии и Объединенных арабских эмиратов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Делегации посетят Азербайджан 9-12 и 14-18 апреля соответственно.

В ознакомительном туре, организованном Азербайджанским бюро по туризму, примут участие представители 10 фирм из Саудовской Аравии и 14 – из ОАЭ.

В ходе визита для гостей предусмотрены яркие презентации на тему туристического потенциала Азербайджана, встречи с коллегами из местной туристической индустрии.

Отметим, что в Эр-Рияде и Дубае с конца прошлого года действуют официальные туристические представительства Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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