Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи

25 декабря 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Решением Кабмина Азербайджана снижена пошлина за многоразовые въездные визы для граждан США и Кореи, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

В настоящее время пошлина, взимаемая за оформление многоразовых въездных виз в Азербайджан, установлена в размере 350 долларов США.

При установлении размера госпошлины, взимаемой для оформления многоразовых въездных виз иностранцам, приезжающих в Азербайджан, важным считается то, чтобы учитывался принцип взаимности.

Американская сторона в отношении граждан Азербайджана за оформление многоразовой въездной визы для туристов, студентов и обменных виз удерживает пошлину в размере 160 долларов, а за трудовую визу, трансфер между компаниями, а также при визитах религиозных деятелей взимается пошлина в размере 190 долларов.

Посольство США в Азербайджане, в соответствии с принципом взаимности, попросило оформлять для граждан США более долгосрочную визу и сократить сумму пошлины за многоразовую въездную визу.

Корейская сторона с граждан Азербайджана взимает 150 долларов за оформление многоразовой въездной визы.

Учитывая вышеизложенное, считается целесообразным уменьшить сумму госпошлины за оформление многоразовой въездной визы для граждан США и Кореи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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