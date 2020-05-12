В Азербайджане предлагается вновь ввести лицензирование туркомпаний
БАКУ/Trend/ - Азербайджанская ассоциация туристических агентств предлагает вновь ввести лицензирование туристических компаний, сообщает во вторник Trend.
По мнению председателя правления Ассоциации Руфата Гаджиева, отмена по распоряжению главы государства особых разрешений, а точнее лицензий, в 2015 году было крайне важным решением для того периода, так как возникла необходимость для формирования туристической индустрии и условий для открытия новых компаний в данной сфере.
Индия в рамках борьбы с коронавирусом сняла ограничения на экспорт гидроксихлорохина и парацетамола в Узбекистан
Лента новостей
Индия в рамках борьбы с коронавирусом сняла ограничения на экспорт гидроксихлорохина и парацетамола в Узбекистан
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Азербайджанского института теологии
Сотрудничество деда армянского премьера с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)