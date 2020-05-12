В Азербайджане предлагается вновь ввести лицензирование туркомпаний

Туризм 12 мая 2020 12:53 (UTC+04:00)
В Азербайджане предлагается вновь ввести лицензирование туркомпаний

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская ассоциация туристических агентств предлагает вновь ввести лицензирование туристических компаний, сообщает во вторник Trend.

По мнению председателя правления Ассоциации Руфата Гаджиева, отмена по распоряжению главы государства особых разрешений, а точнее лицензий, в 2015 году было крайне важным решением для того периода, так как возникла необходимость для формирования туристической индустрии и условий для открытия новых компаний в данной сфере.

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