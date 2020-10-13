Доходы от туризма города Санья за "золотую неделю" составили $598 млн

Доходы туристической отрасли китайского города Санья за восьмидневный период октябрьских национальных праздников в КНР, называемый "золотой неделей", составили более 4 млрд юаней (около $598 млн). За время долгих осенних выходных более 729 тыс. туристов посетили этот курортный город в южной провинции Хайнань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В текущем году осенние выходные в Китае длились с 1 по 8 октября - на день дольше, чем в прошлом (1-7 октября). Это произошло, потому что в этот раз праздничная неделя по случаю Дня образования КНР (1 октября) совпала с отмечаемым по лунному календарю фестивалем Середины осени ("Чжунцюцзе"). С 1 по 7 октября нынешнего года доходы города Санья увеличились на 39,3%, а число гостей - на 12,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

За восемь дней "золотой недели" выходных свыше 4,53 млн туристов посетители Хайнань, доходы провинции от туризма составили порядка 6,62 млрд юаней (около $973 млн). Средняя заполняемость гостиниц на острове достигла примерно 75%.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко называют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.