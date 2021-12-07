Государственное агентство по туризму Азербайджана о ценах на авиабилеты (Эксклюзив)

БАКУ / Trend/ - Государственное агентство по туризму представило AZAL предложения в связи с ценами на авиабилеты.

Об этом во вторник сказал Trend советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, идут обсуждения в этом направлении.

"Естественно, всем хочется, чтобы цены на авиабилеты были доступными. Но существует вопрос, позволяют ли это на данный момент условия. С другой стороны, мы понимаем, что формирование цен - сложный процесс, они не могут быть ниже себестоимости", - сказал Гулузаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)