Государственное агентство по туризму Азербайджана о ценах на авиабилеты (Эксклюзив)
БАКУ / Trend/ - Государственное агентство по туризму представило AZAL предложения в связи с ценами на авиабилеты.
Об этом во вторник сказал Trend советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.
По его словам, идут обсуждения в этом направлении.
"Естественно, всем хочется, чтобы цены на авиабилеты были доступными. Но существует вопрос, позволяют ли это на данный момент условия. С другой стороны, мы понимаем, что формирование цен - сложный процесс, они не могут быть ниже себестоимости", - сказал Гулузаде.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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