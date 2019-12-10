Две казахстанские авиакомпании начнут выполнять рейсы по новым маршрутам

10 декабря 2019 20:30 (UTC+04:00)

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