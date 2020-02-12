БАКУ/Trend/ - В декабре прошлого года Renault опередил Fiat на турецком рынке, сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, автомобили марки Renault в декабре прошлого года занимали 15,4 процента автомобильного рынка Турции, FİAT – 13,9, Volkswagen – 9,3 процента, Peugeot – 7,5, Hyundai – 7,2, Ford – 3,9, Opel – 3,6, Honda – 4,9, Skoda – 5,1 процента.



Остальные 29,5 процента приходятся на долю других автомобильных производителей.

Отметим, что по итогам декабря 2019 года, количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 13,2 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 23,156 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 65,8 процента, фургонов и грузовиков – 12,3 процента, мотоциклов – 11,5 процента, тракторов – 6,4 процента. Остальные четыре процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

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