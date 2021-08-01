Carnival Cruise Line отправила первый лайнер из Порта Канаверал

Компания Carnival Cruise Line 31 июля отправила в плавание первый лайнер из Порта Канаверал с марта 2020 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Судно Mardi Gras будет находиться в рейсе по Карибскому морю семь дней. В плавание отправилось около 70% пассажиров от общей вместимости лайнера в 5282 человека. При этом Carnival Cruise Line установила требование, по которому в июле и августе должны быть вакцинированы 95% экипажа и пассажиров.

Mardi Gras - пятое судно Carnival Cruise Line, возобновившее туры после начала пандемии в США. Компания планирует оправить в плавание 15 лайнеров к октябрю.