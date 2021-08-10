Грузинская авиакомпания открывает прямые рейсы в Минск

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Georgian Airways c 11 августа начинает выполнение прямых рейсов из Тбилисского международного аэропорта в Минск.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Агентство гражданской авиации минэкономики Грузии.

Georgian Airways уже получила разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, что с 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию из Беларуси воздушным путем. Чтобы попасть в Грузию, гражданам Беларуси достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. На 3-й день пребывания в Грузии данные лица обязаны пройти ПЦР-обследование за свой счет.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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