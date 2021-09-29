Первые пакистанские грузовики прибудут в Азербайджан транзитом через Иран
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В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации
Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для наших народов, но и всего региона
Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин
Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Грузия и Азербайджан обсудят торгово-экономические отношения в ходе заседания межправкомиссии в Баку - вице-премьер
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын