ПАО «КАМАЗ» планирует расширить и модернизировать сеть сервисных центров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ближайшие планы российского ПАО "КАМАЗ" входит открытие новых сервисных центров в Азербайджане и модернизация сервисной сети партнера - ПО "Гянджинский автомобильный завод", сообщили Trend в пресс-службе автоконцерна.

По данным пресс-службы, в стратегические планы ПАО, в частности, входит строительство нового сервисного центра близ города Джебраил в Карабахе для обслуживания автотехники в регионе.

"Также мы планируем модернизировать сервисную сеть партнера - ПО "Гянджинский автомобильный завод" в городах Баку и Гянджа. Кроме того, рассматривается возможность открытия новых сервисных центров, чтобы предложить покупателям нашей техники услуги высокого качества и территориальной доступности", - сказали в ПАО.

В пресс-службе подчеркнули, что для выхода на перспективный коммерческий рынок Азербайджана партнеры - ПАО и Гянджинский автозавод открывают совместную лизинговую компанию и в скором времени предложат клиентам финансовый инструмент для приобретения автотехники "КАМАЗ", в том числе флагмана компании - седельного тягача 54901.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev