КАМАЗ откроет новый сервисный центр в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Российское ПАО "КАМАЗ" планирует открыть пятый сервисный центр в Туркменистане, который будет расположен в Дашогузском регионе страны.

Как передает Trend со ссылкой на официальный источник, в настоящее время четыре сервисных центра обслуживают десятки тысяч автомобилей марки КАМАЗ, используемых в различных отраслях экономики Туркменистана.

Первый сервисный центр "КАМАЗ" был открыт в июле 2008 года в Ашхабаде, столице Туркменистана. Аналогичные центры были открыты в ноябре 2021 года в городе Туркменбаши, а в сентябре 2022 года - в городах Мары и Туркменабат.

Отметим, что генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин объявил в начале 2023 года, что компания поставила два электробуса и сверхбыструю зарядную станцию для проведения тестовых испытаний в условиях климата Туркменистана.

Эти электробусы КАМАЗ были представлены на выставке в Ашхабаде, организованной в рамках конференции "Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие".