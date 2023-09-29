Бакинский порт вновь получил сертификат "EcoPorts"

БАКУ /Trend/ - Бакинский порт, которому в 2019 году впервые в регионе был присвоен сертификат "EcoPorts", в очередной раз успешно прошел этап сертификации, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Бакинского порта, система экологического анализа порта (PERS) Европейской организации морских портов (ESPO) в третий раз подряд вручила Бакинскому порту сертификат "EcoPorts".

Следует отметить, что Система обзора состояния окружающей среды портов представляет собой стандарт управления окружающей средой для европейского портового сектора, который повышает осведомленность об охране окружающей среды и помогает портам достичь целей устойчивого развития. Этот стандарт способствует применению передовых технологий, особенно в аспектах использования энергии, управления отходами, качества воздуха, цифровизации и автоматизации.

В Европе статус "Экопорта" присвоен только 32 портам, включая порты Роттердама, Барселоны и Лондона. Наряду с ведущими портами Европы, включение Бакинского порта в этот список является успехом, как для для страны, так и региона. Защита и развитие экологии является одним из главных приоритетов Бакинского порта, и в этом направлении регулярно ведется работа, как с местными, так и с международными организациями и экспертами.

Напомним, что Бакинский международный морской торговый порт - крупнейший порт на Каспийском море, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Через портовые терминалы поддерживается морская торговая связь с крупными портами Каспийского моря. С 2023 года осуществляется разработка генерального плана строительства второй фазы порта. По окончании строительства второй фазы мощность порта составит 25 миллионов тонн в год, мощность перевалки TEU-контейнеров — 500 тысяч в год. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений способностью перевалки 2,5 миллиона тонн в год.