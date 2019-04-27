В Оше прошел митинг-реквием, посвященный годовщине аварии на ЧАЭС

27 апреля 2019 09:26 (UTC+04:00)

В сквере у памятника «Жертвам Чернобыля» города Ош 26 апреля прошли мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе мероприятия проведен митинг-реквием, прошло возложение венков к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии. В мероприятиях приняли участие вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров, заместитель полномочного представителя Правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов, депутат городского кенеша Ашим Осмонов, представители Генерального консульства РФ в городе Ош, ветераны ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, семьи погибших, общественность, жители города.

Ветеранам ликвидации аварии на ЧАЭС, а также семьям погибших были вручены почетные грамоты и денежные стипендии. На сегодняшний день в Оше проживает 36 участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века — авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Ежегодно 26 апреля в Оше чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

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