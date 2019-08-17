Глава Туркменистана посетит с госвизитом Сингапур

АШХАБАД /Trend/ - В конце августа запланирован государственный визит президента Туркменистана Гурбнагулы Бердымухамедова в Сингапур, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.
Напомним, что в июне в Сингапуре состоялись туркмено-сингапурские политические консультации.
Согласно информации туркменского внешнеполитического ведомства, принимающую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Нг Тек Хеан.
Стороны обсудили тогда вопросы возможности организации визитов на высоком уровне и проведения бизнес-форума между деловыми кругами двух стран.
Делегация Туркменистана встретилась также со старшим государственным министром, министерства обороны и министерства иностранных дел Малики Османом, представителями Сингапурского предприятия сотрудничества (SCE), Сингапурского института управления и развития и Сингапурской федерации предпринимателей.
Отметим, что на нефтегазовом рынке Туркменистана работает зарегистрированная в Сингупаре компания Югнефтегаз. Международная компания Olam International Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре занимала в последние годы одну из лидирующих позиций по объёмам закупок туркменского хлопка.
Ранее сообщалось, что Сингапур предлагает свои услуги в области подготовки кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта. Туркменистан планирует открыть авиасообщение с Сингапуром.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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