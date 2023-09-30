Германия и страны Центральной Азии планируют сотрудничать в разработке альтернативных путей энергопоставок

БАКУ /Trend/ - Германия и пять государств Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - подчеркнули важность укрепления энергетической безопасности и создания альтернативных маршрутов поставки энергии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров ФРГ и Центральной Азии в Берлине, передает Trend.

Отмечается, что они также признали важность связей между ЕС и Центральной Азией, включая Транскаспийский транспортный маршрут. Кроме того, они выразили интерес к сотрудничеству в сфере миграции и подчеркнули необходимость борьбы с изменением климата и адаптации к его последствиям.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна планирует расширить возможности для трудоустройства и упростить процедуры благодаря предстоящей реформе закона о приеме квалифицированных специалистов. В то же время, лидеры государств и правительств подчеркнули важность борьбы с изменением климата и принятия мер по адаптации к его последствиям.