Для создания единой платежной системы в странах ЦА потребуется не менее года

БАКУ /Trend/ - Для создания единой региональный платежной системы для стран Центральной Азии понадобилось бы не менее года.

Об этом сказала Trend эксперт Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

"Мировой опыт показывает, что для создания региональных платежных систем требуется политическая воля участвующих стран. В зависимости от степени интеграции, существуют различные требования к участникам таких объединений. Если говорить о коллективных валютах, то в ряде случаев необходимо подписание международных соглашений и даже гармонизация законодательства как минимум в сфере платежных операций", - сказала эксперт.

Она также отметила, что для удобства таких платежных систем можно создать институциональную структуру, подобную региональному банку, который будет заниматься не только расчетами, но и конвертацией национальных валют без участия доллара или евро, что снизит издержки сторон в платежных операциях.

"В любом случае, даже при самых благоприятных обстоятельствах и минимальных технических и организационных трансформациях, процесс создания такой системы займет не менее года. Однако более реалистичным представляется срок в два-три года", - добавила Белянчикова.

По ее словам, создание региональной платежной системы - это тема, которая становится все более актуальной и порой уже находит свое практическое воплощение.

Т.Белянчикова также отметила, что можно было бы использовать одну из хорошо развитых платежных систем определенной страны, даже если она не относится к Центральноазиатскому региону. Можно рассмотреть варианты двусторонних или многосторонних платежных систем, созданных разными странами, но использующих одну из национальных валют региона или мировую резервную валюту. Кроме того, возможно создание региональной наднациональной валюты, аналогичной южноамериканскому сукре, которая использовалась бы исключительно для трансграничных региональных расчетов.

Отметим, что идея создания единой региональной платежной системы для стран Центральной Азии поднимается довольно часто. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече представителей центральных банков Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана в октябре 2023 года.