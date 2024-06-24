Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1,5 млрд

БАКУ /Trend/ - По итогам пяти месяцев текущего года Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает Trend.

По данным Агентства статистики Республики Узбекистан, в период с января по май 2024 года объем внешней торговли Узбекистана составил $26,73 млрд, что на $769,5 млн (или 3,0%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время Узбекистан поддерживает торговые отношения с 186 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (18,9%), Россией (17,9%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).

В рамках взаимного товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на сумму $485,5 млн, а импорт составил $1096,1 млн.

Следует отметить, что Казахстан стал одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Узбекистана после Китая и России. Этому способствуют наличие общей границы, торговля в рамках зоны свободной торговли СНГ, а также либерализация взаимных экономических отношений.