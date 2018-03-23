S&P: Сделка по присоединению «Казкоммерцбанка» к «Халык Банку» должна состояться во второй половине 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Standard & Poor's Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» казахстанского АО «Казкоммерцбанк» в списке CreditWatch Positive, куда они были помещены 22 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства.

Согласно информации, компания также вывела краткосрочный кредитный рейтинг эмитента банка на уровне «В» из списка CreditWatch Positive, куда он был ошибочно помещен 22 декабря 2017 года. Как отмечается, эта ошибка не оказала влияния на рейтинги ККБ.

По словам агентства, рейтинги ККБ оставлены в списке CreditWatch Positive, что связано с ожиданием одобрения акционерами сделки по присоединению ККБ к «Халык Банку», а также регуляторами банковского сектора Казахстана и России, где зарегистрирована дочерняя структура ККБ. Ожидается, что одобрение акционеров будет получено приблизительно в конце апреля 2018 года.

В агентстве убеждены, что подготовительный этап сделки идет запланированными темпами и сделка по присоединению должна состояться во второй половине 2018 года.

В S&P также сообщает, что выявили и исправили ошибку, касающуюся помещения краткосрочного кредитного рейтинга эмитента «В» ККБ в список CreditWatch Positive в предыдущем отчете. В случае повышения краткосрочного рейтинга агентство должно было бы повысить долгосрочный рейтинг ККБ до уровня, превышающего «BB+», однако в компании считают такой сценарий маловероятным в краткосрочной перспективе. Как следствие, в предыдущем отчете не нужно было помещать краткосрочный рейтинг «В» ККБ в список CreditWatch Positive. Ошибка, как отмечает агентство, не оказала влияния на рейтинги банка.

Помимо этого, планируется вывести рейтинги ККБ из списка CreditWatch после завершения его присоединения к «Халык Банку» - по прогнозам S&P, во второй половине 2018 года. В этом случае, скорее всего, рейтинги ККБ будут приравнены к рейтингам «Халык Банка», после чего отозваны, поскольку ККБ прекратит существование в качестве самостоятельного юридического лица.

В агентстве отмечают, что если сделка по присоединению не состоится, кредитные рейтинги ККБ, скорее всего, будут подтверждены на текущем уровне. Это может произойти, если будет получена информация о том, что сделка не была одобрена акционерами какого-либо из банков и регулятивными органами.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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