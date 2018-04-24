Государственный секретарь Казахстана назвала отношения с Россией примером добрососедства

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова встретилась с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным, передает во вторник МИА «Казинформ».

В ходе встречи Госсекретарь подчеркнула, что на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В их основе добрые взаимоотношения лидеров двух государств.

«Добро пожаловать в Астану, поздравляю вас с новой миссией, с назначением чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане. В прошлом году, как вы знаете, мы отметили 25-летие наших дипломатических отношений, состоялся ряд мероприятий, мы к этой дате подошли с большими результатами. Между нашими странами сложились тесные взаимоотношения. Главы наших государств тесно общаются, ожидаем в мае встречу наших президентов, ну и ряд серьезных телефонных разговоров был, в которых Главы наших государств обсудили важные вопросы», - сказала Гульшара Абдыкаликова в своем приветственном слове.

Она также добавила, что между странами развивается интенсивный политический диалог, выстроены тесные экономические связи. Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.

«В этом году 20-летие Астаны и мы ожидаем коллег с России. Ряд больших совместных проектов уже было в Москве, Санкт-Петербурге, у нас в Астане», - добавила Гульшара Абдыкаликова.

Она подчеркнула, что российские партнеры в числе первых начинают проведение мероприятий, посвященных этому юбилею. По сведениям пресс-службы Акорды, 27 апреля в Астане Московский независимый театр представит постановку спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.