Декларацию Красного Креста и Красного Полумесяца подпишут в Алматы

В Алматы впервые в Центральной Азии проходит Х Европейская конференция Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Наряду с Алматы претендентом на проведение юбилейного форума, в котором принимают участие делегаты из 54 стран, был испанский Мадрид, сообщает в среду МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации Алматы.

Мэр Алматы Бауыржан Байбек зачитал приветственное слово главы государства, в котором отмечается особая роль организации в решении острейших гуманитарных проблем современности, обеспечении своевременной помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и природных катастроф.

«Казахстан оказывает посильную поддержку движению Красного Креста и Красного Полумесяца в качестве его полноправного участника. Сегодня на посту непостоянного члена Совета безопасности ООН, а также как инициатор Астанинского процесса страна способствует созданию более совершенного, безопасного и устойчивого мира. Только совместные действия, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимопонимании ведут к этой ключевой для всего человечества цели. Уверен, что принятая по итогам конференции Алматинская декларация станет важным вкладом в поиск эффективных путей в преодолении гуманитарных кризисов и повышении качества жизни нуждающихся в помощи и защите», - говорится в сообщении.

Также мэр отметил, что Алматы стал диалоговой площадкой для проведения деловых переговоров и международных бизнес-встреч.

«Сегодня Казахстан - ключевое государство Евразии, признанный медиатор в разрешении различных международных кризисов. За последние годы под успешным председательством Казахстана были проведены саммит Организации исламского сотрудничества и саммит ОБСЕ. Уже этой осенью в Алматы будет открыт Региональный Хаб ООН, где на начальном этапе начнут работать порядка 20 представительств международных организаций и агентств», - рассказал Байбек.

Между тем, Алматинская декларация станет одним из основополагающих документов для организации на ближайшие четыре года. В последний раз подобная декларация была принята в 2014 году в итальянской Флоренции.

«Благодаря работе более 17 миллионов добровольцев мы являемся крупнейшей гуманитарной сетью в мире. Однако во многом успешность наших инициатив зависит от качества их реализации на местах. Мы выражаем особую признательность Казахстану за его приверженность ценностям нашей организации», - отметил президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

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