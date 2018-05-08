СМИ ОИС поддержал совместную декларацию президентов Казахстана и Турции

По итогам 45-го заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Дакке (Бангладеш) принята декларация и ряд резолюций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«После более чем четырех десятилетий с момента основания, ОИС как всеобъемлющая многостороння структура мусульманского мира продолжает повышать свой авторитет на международном уровне и стала партнером по стратегическому диалогу в деле поддержания международного мира и безопасности, противодействия возникающим вызовам и угрозам на пространстве ОИС», - подчеркнуто в итоговой декларации.

СМИД ОИС прошел под девизом «Продвижение исламских ценностей во имя достижения прочного мира, солидарности и развития». Итоговая декларация охватила широкий спектр актуальных проблем мусульманского мира. Декларация призывает государства-члены «активно внедрять итоги первого саммита ОИС по науке и технологиям, состоявшегося в прошлом году в Астане». В отдельной резолюции отмечена роль принятой во время Саммита «Повестки-2026», в которой определены приоритеты и рекомендуемые действия по продвижению науки, технологий и инноваций. Признано значение выставки «ЭКСПО-2017» в Астане на тему «Энергия будущего», которая «послужит стимулом для развития науки и технологий в государствах-членах ОИС».

В резолюции СМИД по сельскому хозяйству, торговле, туризму и транспорту высказана признательность правительству Казахстана за содействие скорейшему запуску Секретариата Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ). ИОПБ предстоит принять надлежащие меры для своевременного и эффективного осуществления пятилетнего плана действий. Высказана поддержка разработке всеобъемлющей стратегической программы («Дорожной карты») по практическому осуществлению и мобилизации ресурсов для «Инициативы исламской инфраструктурной интеграции», предложенной Казахстаном.

СМИД приветствовал «инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева создать новую коммуникационную платформу G-Global как наиболее влиятельную силу в определении международной экономической политики путем расширения числа стран, участвующих в поиске глобальных антикризисных решений». Резолюция «призывает Генеральный секретариат ОИС и ИБР в координации с другими учреждениями рассмотреть вопрос об участии в G-Global».

В отдельном документе высказано одобрение совместной декларации президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об исламском примирении.

«СМИД подтверждает поддержку ОИС Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который проводится по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и призывает религиозных лидеров государств-членов ОИС и международного сообщества принять активное участие в VI Съезде, который пройдет в Астане 10-11 октября 2018 года под девизом «Религиозные лидеры за безопасный мир», - сказано в тематической резолюции.

В резолюции по ситуации в Сирии ОИС приветствовала «сотрудничество и усилия Турции, России и Ирана в деле укрепления режима прекращения огня, создания зон деэскалации и принятия мер укрепления доверия посредством Астанинского процесса в целях обеспечения спокойствия для политических переговоров».

Резолюция о региональном контроле над вооружениями и разоружении поддержала вступление в силу 21 марта 2009 года Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, «которая стала первой такой зоной, состоящей исключительно из государств-членов ОИС». Документ поддерживает инициативу Казахстана по дальнейшей тщательной разработке вопроса о международно-правовом статусе зон, свободных от ядерного оружия, включая гарантии безопасности и соответствующий преференциальный статус государств-участников зон. Высказана надежда на то, что Протокол к Договору о негативных гарантиях безопасности, подписанный пятью членами Совета Безопасности ООН 6 мая 2014 года, вступит в силу в самом ближайшем будущем.

По инициативе Казахстана принята резолюция, посвященная бывшему Семипалатинскому ядерному полигону, Международному дню действий против ядерных испытаний и восстановлению региона Аральского моря.

В отдельной резолюции о полной ликвидации ядерного оружия ОИС «поддерживает инициативу Республики Казахстан о принятии Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, в перспективе в качестве важного шага к принятию Конвенции о запрещении ядерного оружия.

В работе СМИД ОИС приняла участие делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым. В ходе сессии в Дакке состоялось избрание видного казахстанского дипломата Аскара Мусинова заместителем Генерального секретаря ОИС по науке и технологиям.

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