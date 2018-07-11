Ишметов: Центробанк Узбекистана использует опыт Нацбанка Казахстана

11 июля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опыт Нацбанка Казахстана в прогнозировании и нивелировании рисков будет применяться и в Узбекистане. Об этом сообщил в среду казахстанским СМИ первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

"За истекший период произошла трансформация деятельности Национального банка Казахстана, где на каждом этапе, исходя из определенных кризисных явлений и изучая их, Национальный банк Казахстана отшлифовал свою деятельность и сегодня обладает колоссальным опытом относительно того, насколько те или иные меры в определенный момент дают наилучший результат", — отметил Ишметов.

Учитывая тот факт, что в Казахстане было реализовано несколько этапов оздоровления банковской системы, после определенных кризисов именно Национальный банк Казахстана позволил нивелировать все возможные негативные последствия, напомнил зампредседателя Центробанка.

"Экономика Узбекистана становится более открытой, но все позитивные результаты открытой экономики сопряжены с рисками, к которым мы должны быть готовы", — заключил Ишметов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан вновь снизил производство цемента
Бизнес 17:28
Сингапурская компания создаст хлопковый кластер в Узбекистане
Бизнес 17:24
В Узбекистане стало возможно открывать счета в национальных валютах стран СНГ
Бизнес 17:22
В Узбекистане стало легче открывать хостелы
Туризм 17:19
Российский консалтинговый холдинг открыл представительство в Узбекистане
Бизнес 16:57
КТК объявил тендер на модификацию системы пожарообнаружения
Тендеры 16:52
Лента новостей
Новый дипломатический прорыв Президента Алиева. И вновь в Брюсселе
Политика 18:07
Айдын Сафиханлы: При угрозе нацбезопасности важна принципиальная позиция каждого гражданина Азербайджана
Политика 18:03
В Баку подешевели автомобили
Бизнес 18:02
Недвижимость в Баку в июне подешевела
Бизнес 17:54
МИД: В заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО вновь поддержана территориальная целостность Азербайджана
Политика 17:52
МИД России о процессе расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17:51
Компания Tesla построит крупный завод в Шанхае
Китай 17:48
«Азеришыг»: Электроснабжение Баку и регионов было ограничено на 27%
Происшествия 17:35
Главы МИД и минобороны Азербайджана встретились с американскими коллегами
Политика 17:32