Ишметов: Центробанк Узбекистана использует опыт Нацбанка Казахстана

БАКУ /Trend/ - Опыт Нацбанка Казахстана в прогнозировании и нивелировании рисков будет применяться и в Узбекистане. Об этом сообщил в среду казахстанским СМИ первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

"За истекший период произошла трансформация деятельности Национального банка Казахстана, где на каждом этапе, исходя из определенных кризисных явлений и изучая их, Национальный банк Казахстана отшлифовал свою деятельность и сегодня обладает колоссальным опытом относительно того, насколько те или иные меры в определенный момент дают наилучший результат", — отметил Ишметов.

Учитывая тот факт, что в Казахстане было реализовано несколько этапов оздоровления банковской системы, после определенных кризисов именно Национальный банк Казахстана позволил нивелировать все возможные негативные последствия, напомнил зампредседателя Центробанка.

"Экономика Узбекистана становится более открытой, но все позитивные результаты открытой экономики сопряжены с рисками, к которым мы должны быть готовы", — заключил Ишметов.

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