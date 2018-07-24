В Казахстане банк и нацоператор автодорог стали стратегическими партнерами

БАКУ /Trend/ - Казахский банк ForteBank и национальный оператор по управлению автомобильными дорогами АО «НК «ҚазАвтоЖол» заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщают во вторник казахстанские СМИ.

Документ подписали председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили и председатель правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов.

В рамках этого соглашения ForteBank намерен предоставлять высокотехнологичные услуги по транзакционному бизнесу, а также готов рассмотреть возможность участия в организации финансирования в сфере государственно-частного партнёрства.

«Подписанный меморандум положит начало установлению и развитию делового партнерства на долгосрочной и взаимовыгодной основе для наших компаний. Мы уверены, что наше сотрудничество c «ҚазАвтоЖол» будет способствовать эффективной реализации стратегических проектов по строительству и реконструкции автодорожной инфраструктуры страны», - сказал Андроникашвили.

«ForteBank - это молодой, быстро развивающийся ведущий казахстанский банк. Мы надеемся на дальнейшее совместное и успешное сотрудничество. Для нас ForteBank - это стратегический партнер не только по внутренним отношениям, он также поддерживает нас с финансированием проектов, что для нас очень важно. Мы уверены, что данное партнёрство способствует нашему общему успеху» - отметил Кизатов.

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