В Казахстане банк и нацоператор автодорог стали стратегическими партнерами

24 июля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахский банк ForteBank и национальный оператор по управлению автомобильными дорогами АО «НК «ҚазАвтоЖол» заключили меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщают во вторник казахстанские СМИ.

Документ подписали председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили и председатель правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов.

В рамках этого соглашения ForteBank намерен предоставлять высокотехнологичные услуги по транзакционному бизнесу, а также готов рассмотреть возможность участия в организации финансирования в сфере государственно-частного партнёрства.

«Подписанный меморандум положит начало установлению и развитию делового партнерства на долгосрочной и взаимовыгодной основе для наших компаний. Мы уверены, что наше сотрудничество c «ҚазАвтоЖол» будет способствовать эффективной реализации стратегических проектов по строительству и реконструкции автодорожной инфраструктуры страны», - сказал Андроникашвили.

«ForteBank - это молодой, быстро развивающийся ведущий казахстанский банк. Мы надеемся на дальнейшее совместное и успешное сотрудничество. Для нас ForteBank - это стратегический партнер не только по внутренним отношениям, он также поддерживает нас с финансированием проектов, что для нас очень важно. Мы уверены, что данное партнёрство способствует нашему общему успеху» - отметил Кизатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обязательства Qazaq Banki снизились на 49% за полгода
Бизнес 14:44
В Карагандинской области заготовили более миллиона тонн сена
Бизнес 12:46
Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан (Эксклюзив)
Бизнес 07:58
Тюменская область намерена начать поставки своей продукции в Казахстан
Казахстан 23 июля 20:20
Военные корабли России и Казахстана прибыли в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 23 июля 19:15
Расходная часть бюджета Восточно-Казахстанской области исполнена почти на 100%
Казахстан 23 июля 18:23
Лента новостей
В Баку отметили юбилей Расима Балаева: Пример героических образов для молодежи (ФОТО)
Культура 16:54
Израиль направит протест в ООН в связи со сбитым самолетом ВВС Сирии
Израиль 16:52
Лавров и Герасимов направились на переговоры в Париж, сообщил источник
Россия 16:49
Узбекистан лидирует среди стран СНГ по динамике роста продаж автомобилей LADA (Эксклюзив)
Бизнес 16:43
Госагентство об участии азербайджанских СК в проекте обязательного медстрахования (Эксклюзив)
Бизнес 16:40
SOCAR в несколько раз увеличила поставки газа в Украину
Энергетика 16:34
Визит Президента Ильхама Алиева во Францию особо значим с точки зрения объективного подхода к решению карабахской проблемы - депутат
Политика 16:31
Крупная азербайджанская компания удвоит инвестиции в Черногорию
Бизнес 16:27
Завтра на Абшероне местами возможны кратковременные грозовые дожди
Общество 16:25