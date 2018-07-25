Минэнерго Казахстана заявило, что пошлины США на уран могут навредить компаниям-поставщикам

25 июля 2018 16:38 (UTC+04:00)

Возможное введение пошлин на импорт урана в США может негативно сказаться на деятельности казахстанских компаний - поставщиков урана, заявили РИА Новости в министерстве энергетики республики.

«Казахстан имеет несколько долгосрочных контрактов на поставку природного урана в США, и возможное введение пошлин на импорт урана может негативно отразиться на деятельности компаний Казахстана в части поставок казахстанского природного урана на рынок США», - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

На прошлой неделе министерство торговли США официально объявило о начале расследования по импорту урана, в ходе которого планирует определить, угрожают ли поставки урана интересам национальной безопасности. Это решение стало ответом на прошение двух американских компаний - производителей урана, и принято после консультаций с промышленниками, членами конгресса и заинтересованными министерствами, сообщал Минторг.

Агентство Bloomberg сообщало, что США по итогам расследования могут ввести ввозные пошлины на уран, основная доля которого поставляется в Штаты из России и Казахстана.

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