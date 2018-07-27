Объявлен курс доллара на выходные в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 346,15 тенге за доллар, сообщает Sputnik Казахстан.

Американская валюта незначительно подорожала к казахстанской — на 0,24 тенге по итогам торгов на бирже KASE в пятницу.

Отметим, что в праздничные и выходные дни, а также в ночное время курс валют не меняется.

Тенге продолжит "проседать" на фоне неоднозначной динамики цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

"Хорошей новостью для тенге стало сообщение World Steel Association (WSA) о том, что Казахстан в I полугодии 2018 года нарастил производство стали на 2,1% — до 2,3 миллиона тонн. Кроме того, крупный производитель меди в Казахстане группа KazMinerals в январе-июне увеличила производство меди на 18% — до 139,6 тысячи тонн", — поясняет Марчена.

При этом на рынке мировых цен на нефть нет определенного движения цен.

"Цены пока не могут определиться с направлением после существенного роста накануне выше отметки 74 доллара за баррель марки Brent из-за возможной приостановки Саудовской Аравией поставок нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры", — пояснил аналитик.

Обменные пункты в Астане и Алматы торгуют американской валютой в диапазоне от 344 до 347 тенге за доллар.

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