Объявлен курс доллара на выходные в Казахстане

27 июля 2018 19:48 (UTC+04:00)

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 346,15 тенге за доллар, сообщает Sputnik Казахстан.

Американская валюта незначительно подорожала к казахстанской — на 0,24 тенге по итогам торгов на бирже KASE в пятницу.

Отметим, что в праздничные и выходные дни, а также в ночное время курс валют не меняется.

Тенге продолжит "проседать" на фоне неоднозначной динамики цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

"Хорошей новостью для тенге стало сообщение World Steel Association (WSA) о том, что Казахстан в I полугодии 2018 года нарастил производство стали на 2,1% — до 2,3 миллиона тонн. Кроме того, крупный производитель меди в Казахстане группа KazMinerals в январе-июне увеличила производство меди на 18% — до 139,6 тысячи тонн", — поясняет Марчена.

При этом на рынке мировых цен на нефть нет определенного движения цен.

"Цены пока не могут определиться с направлением после существенного роста накануне выше отметки 74 доллара за баррель марки Brent из-за возможной приостановки Саудовской Аравией поставок нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры", — пояснил аналитик.

Обменные пункты в Астане и Алматы торгуют американской валютой в диапазоне от 344 до 347 тенге за доллар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстанское сырье будет поставляться на новый НПЗ в Таджикистане
Энергетика 20:03
Инвестиции в основной капитал Мангистауской области Казахстана выросли
Казахстан 19:19
В Казахстане увеличился объем выданных кредитов
Казахстан 17:53
Казахстанский автопром нуждается в господдержке для выхода на рынок Узбекистана
Бизнес 16:52
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 14:48
Проект по защите инвесторов от коррупции запущен в Актюбинской области Казахстана
Казахстан 12:10
Лента новостей
Мэрия Стамбула объявила тендер на закупку стройматериалов
Тендеры 20:18
Минобороны Турции ищет иностранных страховщиков
Тендеры 20:16
Туркменистан объявил тендер по реконструкции газового терминала
Тендеры 20:05
В Индии 27 человек погибли из-за ливней
Другие страны 20:04
Казахстанское сырье будет поставляться на новый НПЗ в Таджикистане
Энергетика 20:03
Глава Пентагона заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой
США 20:00
Ашхабад и Пхеньян провели политические консультации
Туркменистан 19:55
Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана внедряет онлайн-услуги
ИКТ 19:49
Туркменистан и Афганистан намерены проложить новую ЛЭП по маршруту Керки-Хамьяп-Гаркын
Энергетика 19:45