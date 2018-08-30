У Казахстана нет проблем с экспортом нефти - вице-министр энергетики Казахстане

30 августа 2018 15:30 (UTC+04:00)

У Казахстана нет проблем с экспортом нефти, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра энергетики Республики Казахстана Магзум Мирзагалива.

«На Кашагане в 2018 году планируется добыть 12 миллионов тонн нефти. И это, конечно, не предел. Мы находимся на первой фазе разработки месторождения. После того, как завершим концепцию по расширению возможностей месторождения, мы будем приступать к увеличению добычи на Кашагане. У этого месторождения, как и в целом у нефтегазовой отрасли Казахстана, очень светлое будущее», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» М. Мирзагалиев.

«Экспортные маршруты у нас есть. Кашаганская нефть сегодня по маршруту КТК доставляется на Черное море и на мировые рынки. У нас есть планы по развитию нашего каспийского направления. Есть возможности по транспортировке через морской порт Актау, через порт Курык в направлении Баку, Махачкалы. И мы никаких сложностей с экспортом наших энергоресурсов не видим», - добавил вице-министр энергетики.

Напомним, в эти дни в Атырау проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Северо-каспийского проекта. Извлекаемые запасы всех месторождений которого составляют около 2 миллиардов тонн углеводородов. А общие геологические запасы казахстанского сектора Каспийского моря оцениваются в 12-17 миллиардов тонн, из них извлекаемые - 8 миллиардов тонн.

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