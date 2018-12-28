Казахстанский тенге подешевел к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 28 декабря 2018 года составил 379,61 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 5,57 тенге по сравнению с утренней сессией 27 декабря (374,04 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,50 тенге за доллар США, максимальный — 380,30 тенге, а курс закрытия составил 380 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 85, 750 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 190.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 28 декабря составляет 375,15 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 382 тенге.

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