Президент Казахстана посетит Германию с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря текущего года совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, сообщает Trend в четверг со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Берика Курмангали.

Отмечается, что запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений Казахстана и Германии. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Шестого декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит перед видными политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы «Германия - Центральная Азия», примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

Накануне визита в Германию Токаев дал интервью телерадиокомпании «Немецкая волна», отметил Курмангали.

В интервью Токаев рассказал о предстоящих переговорах с Канцлером Ангелой Меркель, состоянии двусторонних отношений стран.

«Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86 процентов торговли Германии с Центральной Азией приходятся именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум, по приблизительным оценкам, на сумму около двух миллиардов долларов», - сказал глава государства.

Токаев отметил, что Германия является мировым лидером в областях машиностроения, обработки ресурсных материалов и других сферах. «Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ней. Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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