Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета

Аэропорт казахстанской Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

"Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет", - говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

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