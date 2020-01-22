Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета Bek Air

БАКУ /Trend/ - По делу о крушении самолета Bek Air близ Международного аэропорта Алматы были допрошены 300 человек, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, на данный момент ведется уголовное расследование.

«Уголовное дело есть по факту, последовательно будет проводиться всестороннее расследование. Будут исследованы все обстоятельства, которые могли привезти к трагическим последствиям. В ходе следствия были допрошены 300 человек», - сказал Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, что утром 27 декабря прошлого года самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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