Председатель Сената Казахстана посетит с визитом Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В 2020 году Азербайджан посетит председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Казахстана Жансеит Туймебаев.

По его словам, на данный момент сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развито на очень высоком уровне, что характеризуется взаимными визитами на высшем уровне.

«Только за эту неделю в Баку прибыли три делегации из Казахстана, в прошлом году Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев принимал участие в Саммите глав Тюркоязычных государств, прошедшем в Баку, а также в декабре в Баку с визитом находился Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин»,- сообщил Туймебаев.

Он также добавил, что в текущем 2020 году, Азербайджан с визитом посетит Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

Отметим, что Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при Президенте Казахстана, задачей которого является способствование разработке и реализации государственной национальной политики.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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