Ситуация на мировых финансовых рынках начала восстанавливаться - председатель Нацбанка Казахстана

Снижение цен и мирового спроса на нефть и введение режима ЧП отразилось на показателях экономической активности в Казахстане. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В апреле текущего года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках начала восстанавливаться на фоне масштабных фискальных и монетарных стимулов. Фондовые площадки вышли в положительную зону роста по мере постепенного выхода ряда стран мира из карантина. Рынок акций вырос в среднем на 11-12%, отыграв значительное мартовское падение», - проинформировал глава Нацбанка в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что было достигнуто соглашение ОПЕК+ 10 апреля текущего года о сокращении производства нефти на 9,7 млн баррелей в день.

«Первоначально соглашение ОПЕК+ не улучшило настроение на сырьевом рынке на фоне увеличения запасов нефти и опасения более глубокого падения спроса на сырье. Как следствие, цена на нефть марки Brent снижалась до минимальной отметки 15,98 долларов США баррель в ходе торгов 22 апреля. К концу апреля текущего года котировка нефти отыграла падение и достигла 25,27 долларов США за баррель (с начала года – снижение на 61,7%). Снижение цен и мирового спроса на нефть, а также введение режима ЧП и карантина отразилось на показателях экономической активности в Казахстане», - добавил Е. Досаев.

По предварительным данным КС МНЭ наибольшее снижение за 4 месяца показали такие сервисные отрасли как транспорт (на 11%) и торговля (на 8,9%).

«На этом фоне в целях поддержания деловой активности и создания более благоприятных условий для кредитования экономики в начале апреля текущего года Национальный Банк с 6 апреля снизил базовую ставку до 9,5%, а 27 апреля сохранил базовую ставку на том же уровне», - отметил Ерболат Досаев.