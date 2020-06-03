Курс доллара на KASE опустился ниже 400 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар вновь подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По итогам утренних торгов доллар подешевел по сравнению с вечером 2 июня на 5,5 тенге – до 396,77 тенге за доллар.

По данным сайта kurs.kz в обменниках Алматы средний курс покупки доллара – 395,7 тенге за доллар, продажи - 399 тенге. В Нур-Султане – 395,8 и 398,44 соответственно.

Официальный курс Национального банка на 3 июня 402,37 тенге за доллар.

Напомним, вчера доллар резко подешевел по отношению к тенге.