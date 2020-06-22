Еще семь казахстанцев умерли от коронавируса
Семь новых летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ: город Нур-Султан - мужчины 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины 1967 и 1951 годов рождения, Костанайская область - мужчина 1949 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 127 летальных случаев.
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