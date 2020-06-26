Нацбанк Казахстана планирует сохранить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты до 2021 года

На портале электронного правительства опубликован проект постановления Национального банка РК об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно документу, планируется установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций для:

1) доллара США – 6 тенге,

2) евро – 7 тенге.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

Публичное обсуждение документа продолжится до 2 июля.

В марте Национальный банк Казахстана ограничил на время ЧП сумму отклонения между ценой покупки и продажи валюты. В мае ограничения были продлены до 1 июля.