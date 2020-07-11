1708 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1708 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1010 без клинических проявлений. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 120 / 65 город Алматы - 223 / 102 город Шымкент - 80 / 50 Акмолинская область - 34 / 22 Актюбинская область - 87 / 54 Алматинская область - 109 / 76 Атырауская область - 243 / 173 Восточно-Казахстанская область - 154 / 95 Жамбылская область - 68 / 53 Западно-Казахстанская область - 95 / 49 Карагандинская область - 120 / 67 Костанайская область - 65 / 40 Кызылординская область - 61 / 31 Мангистауская область - 76 / 69 Павлодарская область - 59 / 16 Северо-Казахстанская область - 56 / 21 Туркестанская область - 58 / 27
Всего в стране выявлено 56455 заболевших.