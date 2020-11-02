Предприятие по производству медизделий построят в Нур-Султане турецкие инвесторы

Турецкие инвесторы компании «MFA Mask» инвестируют в производство медицинских масок в Нур-Султане. Соответствующий трехсторонний меморандум о реализации проекта был подписан между Министерством иностранных дел Казахстана, акиматом города Нур-Султан и «MFA Mask» в ходе совещания под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «KAZAKH INVEST», передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Предприятие расположится в Нур-Султане на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город». Проект общей стоимостью около $9,3 млн планируется реализовать при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST». Согласно документу, турецкие бизнесмены намереваются реализовать проект в два этапа до 2024 года.

В октябре 2021 года планируется завершить реализацию первого этапа. На первом этапе планируется производить до 3,5 млн медицинских изделий ежегодно. По итогам реализации второго этапа планируется увеличить объем до 10 млн единиц. На предприятии будут производить респираторы класса FFP2 и FFP3, будет налажено производство противогазов и фильтров, а также самоокисляемых масок для эвакуации. Реализация проекта позволит создать около 100 постоянных рабочих мест. На предприятии планируют установить современное турецкое и немецкое оборудование.

Кроме того, будут налажены поставки высококачественного сертифицированного сырья из Турции. Произведенную продукцию будут поставлять на рынок Казахстана и экспортировать в Россию и страны Центральной Азии.