791 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки зарегистрированы 791 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране подтверждено 123 888 случаев, из них: в городе Алматы - 15458(+91), в городе Нур-Султан - 15448(+53), в ВКО - 14650 (+242), в Атырауской области - 11496(+19), в Карагандинской области - 10899(+20), в ЗКО - 7643(+39), в Алматинской области - 5473(+25), в СКО - 5345(+85), в городе Шымкент - 5315(+5), в Павлодарской области - 5294(+85), в Костанайской области - 4552(+63), в Акмолинской области - 4448(+48), в Жамбылской области - 4293(+11), в Туркестанской области - 3449(+1), в Актюбинской области - 3431(+4), в Мангистауской области - 3420(+0), в Кызылординской области - 3274(+0).
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