За сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 40, город Алматы - 42, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 12, Атырауская область - 15, Восточно- Казахстанская область - 188, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 42, Карагандинская область - 20, Костанайская область - 77, Кызылординская область -1, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 98, Северо-Казахстанская область - 96, Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 126182 заболевших.
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