В Казахстане вырос объем производства в металлургической отрасли

На сегодняшний день, несмотря на замедление роста экономики, обрабатывающая промышленность Казахстана остается основным драйвером роста, передает Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Так, по итогам 11 месяцев текущего года объемы производства в отрасли выросли на 3,3%. Практически по всем секторам обрабатывающей отрасли наблюдается положительная динамика. В металлургии объем производства вырос на 1,6%

К примеру, в цветной металлургии объем производства вырос на 2,2%. Крупнейший производитель меди в Казахстане «Корпорация Казахмыс» увеличил объем производства рафинированной меди на 8 %, золота в слитках на 35%, а также серебра в гранулах на 25%.

А также «Казахстанский электролизный завод» увеличил объемы производства первичного алюминия. Напомним, в текущем году завод заключил 11 контрактов с казахстанскими потребителями первичного алюминия. Кроме того, отечественное предприятие продолжает удерживать позиции на мировом рынке, таким образом 90% продукции отправляется на экспорт. География экспорта насчитывает более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, такие как Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Грузия, Италия, Турция и другие.

Положительные показатели достигнуты и в «Тау-Кен Алтын». Предприятие увеличило объемы производства аффинированного золота на 6,4%, аффинированного серебра на 46,7%. В прошлом году предприятие подтвердило высочайшее качество своей продукции и получил мировое признание, как надёжный поставщик. Аффинажный завод, выпускающий золото чистотой не менее 99,99%, получил сертификат «GoodDelivery» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Драгоценные металлы, имеющие данный сертификат, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах.

По итогам 11 месяцев в черной металлургии рост составил 0,4%. Рост объема производства достигнут в нескольких предприятиях. Например, Костанайский завод «Евраз Каспиан Сталь» увеличил объем производства арматурного проката на 8 %. Арматурный прокат выпускается в соответствии с государственными стандартами. Качество продукции обеспечивается новейшим технологическим оборудованием и контролем в испытательной лаборатории завода.

А также «Таразкий металлургический завод» увеличил объемы производства ферросиликомарганца на 20 %, ТОО «Кастинг» товарного выпуска арматуры, шаров и кругляка на 7,3%.