Довести уровень переработки мусора до 30% пообещали в Минэкологии Казахстана

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев оделился планами по развитию сферы управления отходами, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Совершенствование управления отходами производства и потребления. Надо признать, что в этом направлении у нас еще много работы. Развитые страны уже давно перешли на инновационные решения в этой сфере. Мы пока только стремимся к этому. На сегодня на 3,2 тысячи полигонах страны накоплено 125 млн тонн ТБО. Доля переработки в 2019 году составила 15%. Однако, этого крайне недостаточно. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 30%», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

В этой связи, по его словам, для снижения скопления отходов на законодательной основе внедрена энергетическая утилизация отходов с применением технологии WASTE TO ENERGY.

«Мусор будет сжигаться и производиться электроэнергия, которая затем продается в общую электрическую сеть. На сегодня определены 6 пилотных городов. Это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами», - перечислил министр.

Он заверил, что в случае успешной реализации пилотных проектов, опыт будет распространен и на другие города.

«Ожидаем, что благодаря данной технологии мы доведем к 2025 году уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня», - заключил М. Мирзагалиев.