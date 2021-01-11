Выборы в Мажилис Казахстана соответствовали требованиям избирательного законодательства - ШОС

Анализ всех аспектов предвыборной кампании в рамках выборов в Мажилис (нижнюю палату) Парламента Казахстана свидетельствует о наличии в стране политической конкуренции, открытости и прозрачности избирательной кампании.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ШОС, говорится в заявлении Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам наблюдения за ходом подготовки и проведения выборов.

Миссия считает, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам, случаев нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов не выявлены.

Миссия признаёт прошедшие выборы свободными, честными, достоверными и демократичными. Легитимность выборов не вызывает сомнений.

Миссия констатирует, что избрание законодательного органа страны явилось важным шагом на пути дальнейшего развития демократического Казахстана.

Миссия поздравляет народ Республики Казахстан с завершением выборов и желает успехов в дальнейшем осуществлении курса на укрепление государственности и социально-экономического развития.