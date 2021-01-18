Узбекистан и Казахстан разрабатывают совместную туристическую программу

Казахстан и Узбекистан продолжают расширять сотрудничество. Власти двух стран разрабатывают совместную туристическую программу. Главный её плюс – туристам станет намного проще пересекать границу, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

И это будет далеко не пассивный отдых с коктейлем на пляже, а возможность за одну поездку побывать сразу в нескольких популярных местах двух республик.

"Очень интересно создание такого туристического коридора. Это Арыстанбаб – мавзолей в Туркестанкой области, дальше мавзолей Ахмада Яссауи, следующее мавзолей Хаким ата – это Сулейман Бакыргани и конечная точка – наш мавзолей Занги ата. Вы знаете, что они все были учениками Ахмада Яссауи", – рассказал вице-премьер Азиз Абдухакимов.

Чтобы заинтересовать туристов, власти двух стран планируют упростить правила пересечения границы. Тут будет работать специальная программа, которая имеет унифицированный визовый режим, что дает людям возможность свободно заезжать на территорию соседей.

"Сейчас мы договорились, что на границе двух стран, между Узбекистаном и Казахстаном, будут созданы очень удобные условия для сокращения и упрощения процедур прохождения границ. С узбекской стороны была проведена большая работа. Сейчас и казахстанская сторона на посту Жібек жолы делает большую работу по их реконструкции. Я думаю, что и на других постах эту работу должны продолжать, чтобы туристические автобусы могли с минимальными временными затратами пересекать границу," – рассказал Абдухакимов.

Еще один способ увеличить туристический потенциал, считают авторы программы, – это открыть новые транспортные коридоры. К слову, представители правительства Казахстана уже договорились с узбекской стороной о строительстве новой железной линии, то есть теперь напрямую из Туркестана в Ташкент можно будет попасть на поезде.